Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Клумбы - оазисы за 10,5 млн гривен на площади Свободы не так уж и плохи. Судите сами: Во-первых - это красиво; Во-вторых - каждая из них - практически градообразующее предприятие. Протухшую воду раз в неделю минимум в тёплое время года менять надо? Надо! Птички воду пьют из этих ёмкостей и какают там же. Убирать надо? Надо! Окурки, обёртки, объедки от благодарных горожан и гостей опять же… Увозить и привозить во время многочисленных городских мероприятий надо? Надо! Устанавливать при помощи нанотехнологий (внимательно смотрите видео) надо? Надо!!! А вот зимой вода же замёрзнет?Колоть ледорубами? Или накрывать брезентом? Думаем, городские власти проработали все варианты и в городе появится новая профессия - смотритель клумбы-оазиса, например.Это значительно креативней, чем поставить наряд полиции, например.Вы же помните, от чего помогают эти клумбы? От дрифтунов. Спасибо за внимание», сказано в комментарии к выложенному видео.