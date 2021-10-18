В мире набирает обороты тенденция к здоровому питанию, в частности через отказ от потребления трансжиров. Люди все тщательнее изучают состав товаров, а страны ограничивают содержание вредных жиров в продуктах на законодательном уровне. В Украине тоже делают первые шаги в этом направлении. В сентябре депутаты приняли в первом чтении закон о запрете трансжиров в детском питании.

Что такое трансжиры и чем они опасны?

Как в Европе и как в Украине?

Закон о запрете трансжиров

В чем опасность трансжиров и что может измениться на законодательном уровне, рассказывают эксперты Центра общественного мониторинга и контроля.Трансжиры получают искусственным путем. Обычные жидкие масла подвергают химической обработке (гидрогенизации), они меняют структуру и превращаются в твердые растительные жиры. Это делают для сохранения масел от порчи и для удешевления производства пищевых продуктов. Многие производители заменяют натуральный молочный жир трансжирами, в частности гидрогенизированным пальмовым маслом. При этом производители часто указывают недостоверную информацию, в каких пропорциях, а главное, какой именно жир использован. Чаще всего фальсифицируют натуральное сливочное масло.Так, с начала 2021 года Госпродпотребслужба проверила более 2,5 тысячи предприятий торговли, общественного питания и производств на предмет фальсификации молочных продуктов. Специалисты зафиксировали 159 нарушений, связанных с оборотом фальсифицированного масла, прекратили оборот 568 кг продукта, изъяли из оборота 15,5 тонн продукта. По результатам лабораторных исследований, в 48 случаях в образцах молочной продукции выявлено жиры немолочного происхождения.– Сливочное масло является продуктом, который едва ли не чаще всего подделывается недобросовестными производителями. Поэтому Госпродпотребслужба постоянно контролирует молочную продукцию, которая представлена в заведениях общественного питания и торговли, на наличие фальсификата, – отмечает Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.Также трансжиры используют в производстве кондитерских, жареных изделий, готовых закусок. Из-за гидрогенизированного масла пищевые продукты имеют более длительный срок хранения и насыщенный вкус. В то же время научные исследования доказывают, что потребление трансжиров может вызвать у человека сердечные заболевания, ожирение, диабет, расстройство иммунной системы. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно полмиллиона человек в мире умирают вследствие сердечно-сосудистых болезней, развившихся из-за чрезмерного потребления трансжиров.Из-за опасности трансжиров для здоровья все больше стран отказываются от их использования и вводят законодательные ограничения. Так, в странах Евросоюза предел трансжиров в пищевых продуктах составляет 2 грамма на 100 граммов всех жиров продукта. Часть стран идет по пути полного запрета использования вредных жиров: Дания, Швейцария, Австрия, Исландия, Норвегия, Венгрия, Швеция. Некоторые европейские страны внедряют стратегию уменьшения потребления трансжиров на добровольной основе. Например, правительства сотрудничают с пищевыми компаниями относительно исключения трансжиров из производства, исследуют возможные альтернативы трансжирным кислотам, требуют от производителей маркировать вредные продукты. Такой подход практикуют Бельгия, Чехия, Франция, Нидерланды, Польша, Германия, Великобритания.В Украине содержание трансжиров в продуктах до сих пор не регулируется законодательно, но первые шаги уже сделаны. В конце сентября депутаты поддержали в первом чтении изменения в законы по повышению качества пищевых продуктов, потребляемых детьми. В частности, изменения вносятся в законы о молоке и молочных продуктах, о детском питании, о требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов, о государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, об информации для потребителей о пищевых продуктах.Согласно проекту закона, запрещается использовать гидрогенизированные жиры наряду с другими жирами и белками немолочного происхождения в производстве молочных продуктов, детского питания, кондитерских изделий, в частности, какао, шоколада и продуктов с содержанием шоколада, мороженого. Устанавливается предельное содержание трансжирных кислот: 2 грамма на 100 граммов общего количества жира в пищевом продукте.Документ обязывает производителей маркировать пищевые продукты, произведенные с использованием пальмового масла, предоставлять полную информацию о количестве трансжирных кислот, указывать их долю в готовом продукте. Например, если продукт произведен с использованием пальмового масла, рядом с названием продукта должно быть четко, крупным шрифтом написано «Содержит пальмовое масло». Если продукт произведен с добавлением гидрогенизированных растительных жиров, запрещается употреблять термин «шоколад» и созвучные слова на любом языке. Покупатель должен иметь полную информацию о происхождении продукта. За нарушение закона предусмотрен штраф: для юридических лиц - 240 тысяч гривен, для физлиц-предпринимателей – 150 тысяч гривен.Законопроекту предстоит пройти еще второе чтение. В то же время эксперты призывают украинцев быть ответственными и самостоятельно контролировать свой рацион, смотреть состав товаров и отказываться от покупки продуктов с избыточным количеством жиров.