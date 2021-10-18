В Харькове – 379 новых случаев заболевания коронавирусом. По состоянию на 18 октября в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 506 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 187 233 случая заболевания COVID-19, 25 345 человек находятся под медицинским наблюдением, 157 548 пациентов выздоровели, 4 340 - умерли.По состоянию на 18 октября, в области за сутки первой дозой вакцины привито 1 473 человека, второй дозой – 1 416. Всего с начала вакцинации сделано 1 025 070 прививок, 443 746 человек вакцинацию завершили.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 18 октября в Украине зафиксировано 9 524 новых случая коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 2 644 694 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 60 810 человек умерли, 2 329 418 - выздоровели.