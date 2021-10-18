Владелец квартиры одного из домов на улице Мира на ХТЗ срезал батареи, а сам уехал на заработки.

Когда в доме включили отопление, все квартиры подъезда полностью залило водой, пишет "Суcпільне".Отмечается, что в подъезде затопило 15 квартир. Также во всем доме отсутствует отопление.По словам жильцов подъезда, у них в квартирах вода лилась даже из розеток. Чтобы избежать короткого замыкания и пожара, люди отключили электричество.Батареи в своей квартире, говорят жильцы, мужчина срезал еще весной. Связаться же с соседом невозможно: он уехал на заработки.Как сообщила глава районного участка КП "Жилкомсервис" Любовь Степанова, коммунальщики принудительно отключат хозяина квартиры от услуг ЖКХ. Отопление же в доме вернут в ближайшие дни.По словам юриста Романа Чумака, владельцу квартиры придется выплатить компенсацию всем соседям, для чего жильцам дома придется обращаться в суд с коллективным иском. Также не исключается, что в случае отсутствия у мужчины средств его могут выселить, а квартиру продать, чтобы выплатить деньги пострадавшим.