Ученые провели исследование, которое показало, в каком возрасте люди склонны считать самыми счастливыми. В частности, уровень счастья не связан с финансовым состоянием человека и уровнем благосостояния страны, пишет Springer.

Об этом сообщает РБК-Украина.По словам испанского исследователя Бегонья Альвареза, он исследовал данные опроса Sharelife, которое было проведено среди жителей Европы в возрасте свыше 50 лет и построил собственную математическую модель. Оказалось, что наиболее часто называли себя счастливыми люди в возрасте от 30 до 34 лет.Также молодые европейцы от 25 до 30 лет оказались не столь счастливыми, как их старшие товарищи. А после 34 лет, число тех, кто называл себя счастливыми людьми очень снижается. Исследователь Альварез добавил, что счастье имеет какой-то географический показатель. В частности, он говорит, что европейцы, проживающие в южных странах, после 40 лет чувствуют себя несчастливыми. А вот жители северных стран, теряют ощущение эйфории чуть медленнее.Важно, что многие из опрошенных даже не упомянули о детстве, когда говорили о счастье, а связывали с ним такие события, как создание семьи или рождение ребенка.