В больницах Харькова не осталось свободных мест с высокопотоковым кислородом.

Об этом рассказала журналистам заместитель директора департамента здравоохранения горсовета Елена Головина, сообщил корреспондент Харків Times.

Всего в Харькове оборудованы 1 540 мест для больных COVID-19. 719 из них — с потоковым кислородом, и все они сейчас заняты.

В стационарах города находятся 1149 пациентов с коронавирусом.

Однако власти работают над увеличением госпитальной базы.

— Да, были такие случаи, когда стояли «скорые», решался вопрос о кислородных точках реанимационных коек, — признала проблему Головина, однако заметила, что «вопросы решаются оперативно».

По словам чиновницы, в 13-й больнице в тестовом режиме оборудовали 113 точек, планируется запуск новых кислородных мест еще в двух медучреждениях — в 17-й и в 8-й больницах.

— Сейчас еще идет монтаж новых кислородных точек в 17-й больнице и рассматривается вопрос об установке, расширении кислородных точек в 8-й больнице, которую мы открыли буквально неделю назад, — сказала Елена Головина.

Как сообщал Харків Times, по данным Минздрава, в Харьковской области по состоянию на 8:00 18 октября обнаружили 187 233 случая коронавирусной болезни COVID-19, 823 — за прошедшие сутки.

В Харьковской области заболевших коронавирусом лечат в 22 больницах области.

В 17-й больнице все места для пациентов с COVID оборудуют кислородными точками.

По данным мэрии, в реанимациях Харькова вообще нет вакцинированных от COVID-19.

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