В больницах Харькова не осталось свободных мест с высокопотоковым кислородом.

Об этом рассказала журналистам заместитель директора департамента здравоохранения горсовета Елена Головина, сообщил корреспондент Харків Times.Всего в Харькове оборудованы 1 540 мест для больных COVID-19. 719 из них — с потоковым кислородом, и все они сейчас заняты.В стационарах города находятся 1149 пациентов с коронавирусом.Однако власти работают над увеличением госпитальной базы.— Да, были такие случаи, когда стояли «скорые», решался вопрос о кислородных точках реанимационных коек, — признала проблему Головина, однако заметила, что «вопросы решаются оперативно».По словам чиновницы, в 13-й больнице в тестовом режиме оборудовали 113 точек, планируется запуск новых кислородных мест еще в двух медучреждениях — в 17-й и в 8-й больницах.— Сейчас еще идет монтаж новых кислородных точек в 17-й больнице и рассматривается вопрос об установке, расширении кислородных точек в 8-й больнице, которую мы открыли буквально неделю назад, — сказала Елена Головина.Как сообщал Харків Times, по данным Минздрава, в Харьковской области по состоянию на 8:00 18 октября обнаружили 187 233 случая коронавирусной болезни COVID-19, 823 — за прошедшие сутки.В Харьковской области заболевших коронавирусом лечат в 22 больницах области.В 17-й больнице все места для пациентов с COVID оборудуют кислородными точками.По данным мэрии, в реанимациях Харькова вообще нет вакцинированных от COVID-19.