Об этом Михаил Добкин сообщил в своем телеграм-канале.

Команда украинского политика Михаила Добкина приступила к монтажу дополнительной кислородной трассы в одной из больниц Харькова. По словам Добкина, это даст дополнительные 35-40 точек с доступом к кислороду для тяжелых больных COVID-19.В частности, политик отметил, что сегодня Харьковский горсовет "официально признал, что в Харькове не осталось ни одной койки с кислородом. Трусливо выставили на пресс-конференцию замдиректора департамента, которая ничего не решает"."Учитывая негативную тенденцию и беспомощность временной власти, мы своими силами приступили к монтажу дополнительной кислородной трассы в одной из больниц Харькова", - написал Михаил Добкин.По его словам, подрядчиков мало, сроки сжатые, но уже "в ближайшее время это даст плюс 35-40 точек доступа к поточному кислороду для тяжелых больных. Не больше, потому что нужно сохранить давление в трассе. Уже установлен новый редуктор, краны для подключения к основной трассе и самой кислородной бочке. Сейчас идут работы по монтажу уже в самом корпусе больницы".Михаил Добкин также призвал "бизнес и всех, кто может, включаться в ситуацию, помогать больницам и волонтерам". "Уже совсем скоро я официально возьму ситуацию в свои руки. Справимся. Харьков выстоит!" – уверен Михаил Добкин.Кроме того, он опубликовал фото рекламы временного и.о. мэра Харькова Игоря Терехова, добавив, что стоимость изготовления баннера такого размера больше 150 тыс. грн.