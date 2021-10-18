Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Помните жуткую историю, когда бабульку насмерть загрызли мастифы.

Журналисты расспросили людей.

Соседи рассказали о том, как собаки насмерть загрызли бабушку.

Женщине был 81 год, в тот момент она одна была дома, поэтому на помощь ей никто прийти не смог.

Крики услышали соседи и вызвали полицию.

Говорят, что с погибшей иногда общались, а вот ее дочь, хозяйка бойцовских псов, вела себя отстраненно, ни с кем не общалась.

Что будет теперь с собаками - пока неизвестно», сказано в комментарии к выложенному видео.

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