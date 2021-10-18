Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.«Помните жуткую историю, когда бабульку насмерть загрызли мастифы.
Журналисты расспросили людей.
Соседи рассказали о том, как собаки насмерть загрызли бабушку.
Женщине был 81 год, в тот момент она одна была дома, поэтому на помощь ей никто прийти не смог.
Крики услышали соседи и вызвали полицию.
Говорят, что с погибшей иногда общались, а вот ее дочь, хозяйка бойцовских псов, вела себя отстраненно, ни с кем не общалась.
Что будет теперь с собаками - пока неизвестно», сказано в комментарии к выложенному видео.