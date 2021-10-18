Харьковчане все чаще предпочитают вместо простой консервации здоровые и не особенно хлопотные заготовки на зиму. Например, сушеные фрукты или низкокалорийные яблочные чипсы. Чем отличается сушилка от модного прибора — дегидратора? И может ли их заменить духовка?

Дегидратор или сушилка? В принципе, это одно и то же, но сушилками чаще называют приборы преимущественно в форме цилиндра, которые открываются и разбираются путем снятия ярусов-поддонов, а дегидраторами — сушилки в виде куба с дверцей и выдвижными поддонами.Дегидраторы, как правило, имеют большую общую площадь рабочих поверхностей, чем сушилки. Кроме того, именно кубические дегидраторы более сложно устроены: часто источником тепла там является инфракрасное излучение, которое воздействует на продукты, прогревая именно их, а не воздух в приборе, что сокращает расход электричества и время сушки. Правда, стоят ИК-дегидраторы дороже, поэтому об экономии речь не идет.Кроме того в дигидраторах есть автоматический режим для разных типов продуктов (трав, ягод, мяса), а в самых продвинутых — датчики влажности, которые автоматически определяют ее уровень в продуктах и подбирают температуру и время сушки.Понятно, что дегидратор подходит для нарезанных овощей, фруктов, ягод, трав, грибов. Но мало кто знает, что в сушилке для овощей и фруктов можно вялить рыбу и мясо. Главное — соблюдать инструкцию и выбирать качественные продукты. А еще в дегидраторе отлично выходит домашняя пастила (ей как раз нужна температура 55–60 градусов), фруктовые роллы из соков, зерновые хлебцы — например, из льняного семени. Для сочных продуктов (пастила, фруктовые роллы) лучше сразу купить силиконовые коврики. Также в дегидраторах, если удалить часть ярусов или поддонов, можно делать домашние сыры, йогурт, выстаивать тесто.Может ли духовка заменить сушилку? Может, если это мультифункциональная электрическая духовка с конвекцией и наличием низкотемпературного режима. В этом случае все просто: раскладываете продукты на противнях или решетках (если сушите что-то целиком или крупными кусками, например, перец), выбираете режим 40–60 градусов и ставите таймер на два-три часа, потом смотрите: достаточно ли, все ли готово? Минусы использования для этих целей духовки: она будет занята несколько часов, в ней нельзя в это время готовить, а кроме того, у духовки высокий расход энергии — сушилка потребляет меньше. Кроме того, если в дегидраторе продукты размещаются на перфорированных поддонах, поэтому можно сушить даже мелко нарезанные продукты или ягоды, то в духовке их нужно класть на противни, и это означает, что они не смогут сушиться равномерно.