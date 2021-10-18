Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Вы можете оказаться орудием в чьих-то руках. Постарайтесь не ввязываться ни в какие авантюры. Завтрашний день может оказаться непростым. Возможно, придется расхлебывать последствия незначительной оплошности.Различия между вами и остальными представителями человечества будут ярки как никогда. Постарайтесь, чтобы они не имели негативного характера. Завтра может быть удовлетворена даже дерзкая просьба.Завтра все должно быть на порядок лучше прежнего. Вы и ваше поведение в том числе. Прежде чем за что-то браться, тщательно просчитайте последствия своих действий — велика вероятность наделать кучу ошибок.Сейчас для продуктивной работы потребуется благородная идея. Если у вас такая есть, создадите нечто вечное. Завтра можете оказаться жертвой навязчивой идеи. Подсчитайте, во что обойдется ее реализация.Осторожность и дисциплинированность увеличат шансы на успешное завершение сегодняшнего дня. Завтра отчаянно будут мешать незаконченные дела. Похоже, придется ими заняться. Или занять кого-то другого — как повезет.Стремление к альтруистическим поступкам не даст посидеть спокойно. Вы действительно можете здорово кому-то помочь. Завтра не пытайтесь улучшить то, что и так хорошо работает. Не ищите добра от добра же.Если у вас спрашивают: «Как дела?», это еще не значит, что надо немедленно и со всей обстоятельностью начинать рассказывать. Контролируйте свое поведение, вы можете оказаться чересчур многословным.То, что вы считаете легким неудобством, на которое не стоит обращать внимания, очень скоро может стать проблемой. Завтра можете быть абсолютно искренни. Вам не потребуется выкручиваться ни из каких словесных сетей.Сколь бы странным это ни казалось, работу и удовольствие можно совместить, что вы и сделаете. Завтра вы с можете избежать неприятностей в ситуациях, когда они будут казаться абсолютно неизбежными.Сейчас такое время, что от вас можно ожидать чего угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире. Вы сможете разрешить практически любую денежную проблему.Планы будут, вероятно, сломаны метеоритным потоком случайностей. Позаботьтесь о тылах — возможно, придется отступать. Завтра желательно умерить свою склонность к лидерству.Пробуя себя в чем-то новом, будьте честны в оценке собственных возможностей. Это поможет избежать массы неприятностей. Завтра вряд ли удастся провести хоть пару минут в мечтаниях. Расслабиться не дадут.