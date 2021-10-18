Волонтеры разыскивают 20-летнего жителя Чугуевского района Романа Кирильева.

Как сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена", парень еще 12 октября отправился в Харьков и пропал.Парень был одет в черную куртку и черную кофту с капюшоном, обут в черные тканевые кроссовки. При себе у него был черный рюкзак.Особая примета – татуировка в виде тигра на правой руке. Левое веко рассечено.Всех, кому что-либо известно о местонахождении Романа Кирильева, просят сообщить по тел.:или