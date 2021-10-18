При первых симптомах возможного коронавируса харьковчанам советуют не паниковать и не делать сразу КТ.

Как вести себя в случае недомогания, рассказал заведующий пульмонологическим отделением городской клинической больницы №13 Виктор Блажко.- Пациенты начинают паниковать, сдают ПЦР, делают КТ, причем записываются даже на ночное время. Но в первый-второй-третий день заболевания в этом нет смысла: изменений в легочной ткани в это время еще не бывает. То же самое касается лабораторных показателей: в первые дни они не меняются, - рассказал врач.По его словам, даже высокая температура, 39 градусов и выше, не является показателем тяжести заболевания.- В первые дни ни в коем случае не стоит пытаться лечь в стационар. Препаратов именно против ковида все равно в мире нет. Поэтому мы советуем просто сохранять спокойствие и принимать жаропонижающее, - рассказал врач.По его словам, обращаться за медицинской помощью стоит, если температура держится 3-5 дней, появляется тяжесть в грудной клетке, затрудненно дыхание, сатурация опускается ниже 95.Также Блажко раскритиковал повсеместное назначение антибиотиков, особенно на ранних этапах болезни.- Это противопоказано. Раннее необоснованное назначение антибиотиков усугубляет течение коронавирусной инфекции. А первичное звено продолжает их назначать, - отметил пульмонолог.Он рассказал, что в первую волну пандемии среди больных было относительно немного кислородозависимых, а возраст пациентов, попадавших в стационары, был преимущественно выше 50 лет. В течение двух-трех недель в большинстве случаев заболевание регрессировало.- В последнюю волну мы видим более затяжные формы. Сатурация у пациентов часто уже в норме, но морфологические изменения в легких – более стойкие, могут сохраняться до полугода. К тому же сейчас есть и 20-летние больные, - рассказал врач.