Почетный житель города Харькова Игорь Малицкий, переживший заключение в немецких концлагерях, вынужден лечиться при отсутствующем отоплении.

Известный харьковчанин Игорь Малицкий, который пережил заключение в нацистских концлагерях, рассказал о плохом состоянии здоровья и отсутствии отопления, из-за чего ему приходится спать в одежде, прикрывшись покрывалом и курткой.«Вот лежу больной под покрывалом и сверху еще накрытый курткой, а сам в чулках и в спортивной куртке с капюшоном и вспоминаю тот неотапливаемый барак в концлагере Маутхаузен, где мокрые голодные ложились спать на матрасе с порохом от соломы и драной тонкой тряпкой.Спали по двое на одной нарах и грели и сушили друг друга. Но тогда нам было одному 18, а другому 21, а теперь мне скоро будет 97 и я очень мерзну. Что за судьба, в юности морозили нацисты, а в старости свои пройдохи», - написал Малицкий на своей странице в соцсетях.