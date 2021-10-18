Водитель совершил наезд на работника полиции, пока тот оформлял протокол.

Как рассказали правоохранители, сегодня днем на трассе «Киев-Харьков-Должанский» патрульные остановили за превышение скорости автомобиль «Suzuki Jimny». Однако, во время вынесения постановления, водитель начал движение и наехал на одного из патрульных, которого с травмами госпитализировали в больницу скорой и неотложной медицинской помощи.На данный момент все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа, которые по факту случившегося открыли уголовное дело за насилие в отношении работника правоохранительного органаМаксимальное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы.