Владельцы бизнеса заключили договор с районными властями на 6 миллионов гривен, однако стоимость работ была завышена.

Как рассказали харьковские правоохранители, в конце 2016 года между представителем городского совета одного из районов области и строительной фирмой был заключен договор, согласно которому компания должна была капитально отремонтировать детский сад в Дергачах.Всего между участниками соглашения были подписаны четыре акта приемки выполненных строительных работ на общую сумму более 6 миллионов гривен, которые в течение двух лет были перечислены на счета компании.Опираясь на выводы судебной строительно-технической экспертизы следователи выяснили, что стоимость фактически выполненных работ была значительно завышена, что также подтверждается заключением судебно-экономической экспертизы. Сумма незаконной прибыли руководителя фирмы-подрядчика составила 1,95 миллиона гривен.16 октября харьковские следователи сообщили директору предприятия о подозрении в совершении уголовного преступления по статье за завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением.Если вина подозреваемого будет доказана в суде, его ждет наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.