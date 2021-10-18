По мнению депутатов городского совета, в период пандемии такие траты являются нецелесообразными.

Как сообщает Харьковский антикоррупционный центр , стоимость строительства "Фентези-парка" в Харькове обошлось городскому бюджету в 78,5 миллиона гривен. Кроме того, журналисты зафиксировали завышение цен на закупке части объектов обустройства парка.«Ремонт асфальтового покрытия, лавочки, спортивная и детская площадка, благоустройство и озеленение территории - примерно в 32,5 миллиона гривен. Светодиодные конструкции, фотозона, фигуры фантастических героев, проекционные технологии обошлись примерно в 46 миллионов гривен. Пока публиковались сметы ремонта, ХАЦ зафиксировал завышение цен и парковые скамейки по бешеной стоимости», - сообщили антикоррупционеры.В своей публикации журналисты напомнили, что в декабре 2020 года секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов заявил, что в Харькове больше не будут покупать «звездное небо»:«Моя просьба и поручения, как к депутату (прим. - к Игорю Черняку): проконтролируйте все тендеры, и сделайте так со мной, чтобы ни одна копейка бюджетных средств не ушла. Нам больше не нужно звездное небо за такие бешеные деньги. И это не будет больше», - процитировали секретаря горсовета в ХАЦ.Отреагировала на публикацию и депутата городского совета Алина Мустафаева, которая подчеркнула нецелесообразность трат в период пандемии.«Три миллиона долларов на парк есть, а на дополнительные койки с кислородом, зарплаты врачам, работникам коммунальных предприятий, ремонт домов, дорог - нет.А вы, не переживайте!Нечего есть дома и платить за коммунальные услуги, потому что задерживают зарплату? Пойдите в парк! Развеетесь!Не хватает концентраторов кислорода, мест в больницах? Ничего! И тут есть решение. Поедите в зоопарк. Welcome», написала депутат.