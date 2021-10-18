Сотрудники Чугуевского районного управления полиции устанавливают местонахождение 20-летнего Романа Кирильева, жителя села Терновая Чугуевского района. Парень 12 октября ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

рост 170 см, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза темные, волосы короткие темные прямые. Имеет шрам на левой брови, на предплечье правой руки - татуировка с изображением тигра.в черную куртку, свитер черный с капюшоном, темные брюки и кроссовки. При себе имел черный рюкзак.Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить Чугуевское районное управление полиции по телефонам: