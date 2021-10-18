Об этом сообщают жители домов в харьковских телеграм-каналах.

Как сообщают авторы публикации, в Харькове два дома по адресу улица Роганская, 148 и 150 вторые сутки остаются без электричества.По словам жильцов, в Харьковоблэнерго на их сообщения не реагируют, объясняя отсутствие электроснабжения из-за проблем на местном молокозаводе.«Звоним в Облэнерго - говорят, что проблема у молокозавода. Типа эти два дома подключены к заводу. Но извините, я плачу за свет не молокозаводу, а Облэнерго! Что вообще происходит? И кто будет это чинить?», - пишут авторы.