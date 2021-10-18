В суд направлен обвинительный акт относительно ранее судимого мужчины по факту умышленного повреждения имущества, повлекшее материальный ущерб в особо крупных размерах.

Согласно материалам следствия, 22 июля этого года злоумышленник бросил на территорию автомобильной площадки коктейли молотова, в результате чего были уничтожены несколько автомобилей. По данным правоохранителей, автотранспорт находился в аренде у предприятия, которому в результате преступления был нанесен ущерб на сумму 3,5 миллиона гривен.Обвинительный акт в отношении мужчины уже направлен в Киевский районный суд Харькова.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.