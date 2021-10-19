Харьковчанка Марина Литовченко, ставшая чемпионкой летних Паралимпийских игр, раскритиковала власти области и города за унизительные подарки и дискриминацию.

Паралимпийская чемпионка Марина Литовченко обратилась с критикой в адрес мэрии Харькова и Харьковской областной администрации за отсутствие должного отношения к команде спортсменов-паралимпийцев, унизительные подарки, которые вручили вместо обещанного финансирования, а также дискриминацию со стороны чиновников.«Например, после возвращения из Токио мы встретились с и.о. главы Харьковской ОГА Александром Скакуном и главой Харьковского облсовета Татьяной Егоровой-Луценко.«Вы - люди с нереальной силой духа. Вы - пример того, как нужно достигать больших побед, имея сложные задачи не только на спортивной арене, но и в жизни. Вы - пример всем украинцам, как надо бороться с вызовами, которые часто нам подбрасывает жизнь, находить в себе силы решать эти задачи и для себя, и для государства, гордо поднимая флаг Украины на всех континентах мира», — сказал Александр Скакун.Поэтому за самые высокие достижения нас наградили самыми ценными подарками, а именно: вручили цветы и Power Bank. Power Bank - это же источник энергии, нам - паралимпийцам - она очень понадобится», - отметила девушка.Также Литовченко рассказала о том, насколько унизительно отнеслись к спортсменам без зрения. Им в городском совете подарили книгу и билеты в зоопарк.«Паралимпийцам, у которых отсутствует зрение, подарили обычную книгу о Харькове и билеты в зоопарк. Нет, о книгах шрифтом Брайля никто не подумал.Знаете, дискриминации тут вообще «нет», ведь вывод лишь один напрашивается: Паралимпийцам вообще не нужна поддержка от города и области, ведь они самые «обеспеченные» граждане нашего города. А что по поводу здоровья, разве у них есть проблемы со здоровьем? Конечно, ответ очевиден, со здоровьем всё прекрасно, значит, им не нужна реабилитация после игр, им не нужны на это финансовые средства и прочее…да и в отдыхе они не нуждаются, ведь вообще «не парятся» на Паралимпийских Играх…Просто хочется рыдать от такого «прекрасного» отношения и поддержки города», - подытожила спортсменка.Отметим, что в 2016 году в областной государственной администрации направили 1,9 миллиона гривен на премирование спортсменов. В частности, на выплату вознаграждений тренерам и спортсменам-призерам Паралимпийських игр, прошедших в Рио-де-Жанейро, из областного бюджета направили около 1,4 млн грн, остальные средства - на вознаграждения тренерам и призерам чемпионатов мира, победителям спортивных соревнований международного уровня.