В регионе превышены три показателя эпидемиологической опасности.Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, Харьковская область продолжает находиться в оранжевой зоне карантина с превышением эпидемиологических показателей по трем пунктам.
В частности, в регионе повышен уровень заболеваемости в 9,16 раз (687 случаев на 100 тысяч человек, при максимально допустимых 75 на 100 тысяч населения), уровень госпитализации (99,9 на 100 тысяч населения, при максимально допустимых 60), а также загруженность койко-мест в больницах (68,9%%, при максимально допустимых 65%).
Напомним, что за минувшие стуки в Харьковской области медики лабораторно подтвердили 1412 случаев коронавирусной инфекции, 840 человек выздоровел, 27 – скончались.
Так, по состоянию на 19 октября, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 188845 случаев заболевания, 158388 человек выздоровели, 4367 - скончались.