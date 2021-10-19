Об отключениях предупредили в КП "Харьковводоканал".

Московский район: ул. Светлая, 4 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская, 25-в (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 160-б (п. №1) до 17:00 19.10.21 г.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 10-б (п. №6, стояк), 28-б (п. №1, стояк), пр. Тракторостроителей, 126-а (стояк), ул. Академика Павлова, 162-е (п. №2, стояк), ул. Познанская, 2 до 20:00 19.10.21 г.

Индустриальный район: пр. Архитектора Алешина, 39 (п. №5), пр. Александровский, 128 (п. №4) до 17:00 19.10.21 г.; ул. Библика , 57 (стояк) до 20:00 19.10.21 г.

Киевский район: ул. Астрономическая, 35-д (стояк), ул. Лермонтовская, 19 до 20:00 19.10.21 г.

Новобаварский район: ул. Петра Болбочана, 5 (стояк) до 20:00 19.10.21 г.

Слободской район: пер. Брянский, 7 (п. №3) до 17:00 19.10.21 г.; пр. Льва Ландау), 20 (п. №3, стояк) до 20:00 19.10.21 г.

Холодногорский район: ул. Старопрудная, 8 (п. №1, стояк) до 20:00 19.10.21 г.

Шевченковский район: пл. Конституции, 3 (п. №1), пр. Победы, 74-б (п. №1), ул. Клочковская, 226-а (п. №3) до 17:00 19.10.21 г.; пр. Науки, 66-а (п. №1, стояк), ул. Ахсарова, 18 (п. №6, стояк), ул. Новгородская, 4 (п. №4, спаренный стояк), пр. Победы, 66 до 20:00 19.10.21 г.

Как сообщает пресс-служба коммунального предприятия "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам: