Незаконный вылов 240 раков правоохранители оценили в 800 тысяч гривен ущерба природе.

Как сообщили в Национальной полиции, 37-летнего браконьера выявили на Печенежском водохранилище, где он занимался незаконным выловом раков. Вместе с инспектором Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства правоохранители посчитали поголовье выловленных раков - 240 штук. Сумма ущерба составила почти 800 000 гривен.Всех раков отпустили обратно в водоем.Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет.