Трагическое столкновение микроавтобуса с грузовиком закончилось смертью для троих пассажиров. Еще трое людей госпитализированы в тяжелом состоянии.

Установлено, что водитель транспортного средства «Volkswagen Crafter» во время движения не справился с управлением и столкнулся с грузовиком «КамАЗ», который ехал впереди него в попутном направлении. После столкновения микроавтобус съехал в кювет.В результате аварии трое пассажиров микроавтобуса - мужчина и две женщины погибли на месте. Их личности устанавливаются следствием. Кроме того, еще трое граждан - 41 и 83-летние женщины, а также 51-летний мужчина получили телесные повреждения и были госпитализированы в Красноградскую центральную районную больницу. Состояние здоровья пострадавших медики оценивают как средней тяжести.На данный момент правоохранители открыли уголовное производство по факту аварии и решают вопрос о задержании водителя пассажирского микроавтобуса. Если его вина будет доказана, то за смертельное ДТП мужчине грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилями на три года.