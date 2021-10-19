В Индустриальном районе Харькова загорелась электрощитовая жилого дома.

Как рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям, сегодня утром на номер «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Большая Кольцевая.К месту пожара сразу же приехали три оперативных отделения пожарно-спасательной части, которые установили, что в доме горит электрощитовая на площади 5 кв.м. Кроме того, пожарным пришлось спасать женщину, застрявшую в лифте между первым и вторым этажом.Пожар был полностью ликвидирован за полтора часа. Причина возникновения возгорания устанавливается.