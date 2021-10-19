В регионе первую дозу вакцины получили менее четверти населения.

Как сообщает издание "Слово и Дело", по состоянию на 19 октября в Харьковской области как минимум первую дозу вакцины получили лишь 22,32% жителей региона, что является шестым показателем в стране по темпам вакцинации.Напомним, что за минувшие сутки область снова оказалась среди лидеров по количеству новых случаев коронавирусной инфекции. За день харьковские медики лабораторно подтвердили 1412 случаев коронавирусной инфекции, 840 человек выздоровел, 27 – скончались.Так, по состоянию на 19 октября, всего за время пандемии в регионе было зарегистрировано 188845 случаев заболевания, 158388 человек выздоровели, 4367 - скончались.