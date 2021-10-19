В Киев во вторник, 19 октября, прибыл глава Пентагона Ллойд Остин.

Об этом сообщает Посольство США в Украине."Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитету Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических стремлений, и выразить нашу приверженность развитию способности Украины в сдерживании дальнейшей российской агрессии", - сказал Остин.Глава американского оборонного ведомства выразит свое почтение в Мемориальном зале и у Мемориального колокола защитников Украины, а также встретится с министром обороны Андреем Тараном.После этого министр обороны США встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения двустороннего и регионального сотрудничества в области безопасности.Напомним, перед визитом в Украину глава Пентагона побывал в Грузии. Как сообщалось, Ллойд Остин совершает турне по странам Европы. На этой неделе его также ждут в Румынии. А завершит он свою поездку в Брюсселе, где проведет переговоры с союзниками и партнерами на совещании министров обороны НАТО.