В Харькове произошел конфликт в троллейбусе, после которого пассажир разбил ногой стекло в машине.

Инцидент случился вчера, 18 октября, в районе станции метро "Студенческая" в салоне троллейбуса №34.По словам очевидцев, парень отказался оплачивать проезд. На кадрах с места событий видно, как несколько человек вступют с ним перепалку, в том числе девушка-кондуктор. Парень не реагирует на уговоры, и в итоге несколько мужчин выталкивают его из троллейбуса.Двери закрываются. После этого молодой человек разбивает ногой стекло."Хулигана задержали до приезда полиции", - пишут очевидцы.Официальная информация уточняется.