В Харькове произошел конфликт в троллейбусе, после которого пассажир разбил ногой стекло в машине.Инцидент случился вчера, 18 октября, в районе станции метро "Студенческая" в салоне троллейбуса №34.
По словам очевидцев, парень отказался оплачивать проезд. На кадрах с места событий видно, как несколько человек вступют с ним перепалку, в том числе девушка-кондуктор. Парень не реагирует на уговоры, и в итоге несколько мужчин выталкивают его из троллейбуса.
Двери закрываются. После этого молодой человек разбивает ногой стекло.
"Хулигана задержали до приезда полиции", - пишут очевидцы.
Официальная информация уточняется.