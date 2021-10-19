Задолжавшим за коммуналку харьковчанам теперь могут отключать свет, газ, воду и тепло, невзирая на карантин. Но защищен ли потребитель от некачественных услуг? Что делать, если батареи еле теплые, из горячего крана течет холодная вода, а чайник закипает целую вечность?



Если в квартире холодно, можно не платить?

Если поставщик ваши жалобы игнорирует



Как проверить качество газа?

В Украине ужесточили борьбу с долгами за коммунальные услуги – табу на отключение задолжавших потребителей во время карантина уже не работает. Харьковчанам могут «отрезать» свет, газ, воду и тепло, если, конечно в регионе не введена красная зона.– Если у человека есть долг за коммунальную услугу, то поставщик обязан сообщить ему об этом. И если на протяжении месяца момента получения уведомления он никаких мер не предпримет – не оплатит долг, или не заключит договор о реструктуризации, или не подаст исковое заявление о признании долга незаконным, –исполнитель может прекращать предоставление услуги, – разъяснил «Вечернему Харькову» юрист Михаил Левчук. – Причем судебный сбор при подаче иска о признании долга незаконным или относительно перерасчета не взимается.Однако действующими остались нормы о том, что в период карантина запрещено начислять и взыскивать пеню и штраф за несвоевременную оплату ЖКУ, а также принудительно выселять должников из жилья, напомнил он.При этом государство гарантирует потребителю качественные жилищно- коммунальные услуги. Однако ни один отопительный сезон не проходит без того, чтобы какой-то процент харьковчан не страдал от холода в собственных квартирах. Причины могут быть разные, но чаще всего люди жалуются на холодные батареи, при этом платить за отопление приходится немало.– В договоре с поставщиком коммунальных услуг должны быть прописаны нормы. В этом документе указываются параметры, критерии, алгоритмы действий, сроки реагирования на аварийные ситуации и оплаты услуг — все, что регулирует отношения двух сторон. Если это, например, теплоснабжение – то обязана быть указана температуры, которая должна соблюдаться в помещении. То же касается и других коммунальных услуг, – рассказал «Вечернему Харькову» глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.Согласно санитарным нормам, температура в квартире в жилых помещениях должна быть в пределах 18 градусов, а в угловых комнатах – в пределах 20 градусов. Все, что ниже этой температуры, считается отклонением от нормы, соответственно, платить за такую услугу потребитель должен меньше либо вовсе не платить. Так, если в квартире 18 градусов, оплачивается полный тариф, 17 градусов – 95% полного тарифа, 16 градусов – 90% полного тарифа, 15 градусов – 85%, 14 градусов – 80%, 13 градусов – 75%, 12 градусов – 70%. Если температура ниже 12 градусов, за отопление по счетам можно не платить.При этом не следует забывать, что если в квартире старые рассохшиеся деревянные оконные рамы, и изо всех щелей дует, то будет достаточно проблематично доказать, что низкая температура в квартире – это вина именно теплоснабжающей организации, а не владельца квартиры. Тепла может не хватать из-за перепланировки квартиры, а также неправильно установленных радиаторов или теплых полов. Если от этого пострадали соседи, возмещать их убытки придется самим жильцам дома.– Кстати, проверять температуру теплоносителя в квартире вообще не имеет смысла, поскольку многоквартирный дом является совместной собственностью владельцев квартир и уже они отвечают за температуру теплоносителя на входе в дом, – говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. – К сожалению, так прописано в законе. Людям передали многоквартирный дом, но по факту не обеспечили инструментами по модернизации дома, по проведению капитального ремонта, налаживания системы теплоснабжения. И у большинства домов просто нет средств для того, чтобы провести капитальный ремонт. А капитальный ремонт многоквартирного дома стоит порядка 200 долларов на метр квадратный. То есть жильцы квартиры площадью 50 квадратных метров должны собрать около десяти тысяч долларов, чтобы сделать полную реновацию многоквартирного дома с продолжением его эксплуатации. Но государство, передав дом людям, не обеспечило ни дешевых кредитов, ни возможности привлечения средств для того, чтобы можно было обеспечить эксплуатацию жилья.Если же вы уверены, что в квартире у вас холодно именно по вине поставщика – в Законе Украины о жилищно-коммунальных услугах прописан порядок составления претензии к поставщику жилищно-коммунальных услуг, и каким образом противостоять недобросовестным действиям такого поставщика.– Если потребитель установил, что в его доме холодно либо горячая вода еле теплая, он срочно информирует об этом компанию-поставщика. Представитель поставщика обязан на протяжении суток прибыть к потребителю и вместе с ним составить акт-претензию относительно некачественной услуги, – рассказывает юрист Михаил Левчук. – Если исполнитель проигнорировал и не прибыл, то потребитель вместе с двумя соседями, не менее, составляет самостоятельно акт-претензию.В претензии необходимо указать дату, когда происходит фиксация жалобы и в чем конкретно заключается ее суть. Акт подписывается свидетелями и направляется исполнителю услуги.– В случае получения официального отказа в удовлетворении требований о перерасчете, вы имеете право обжаловать данное решение в судебном порядке. Основой доказательной базы по делу будет служить договор о предоставлении соответствующих услуг, квитанция об уплате за услуги, должным образом составленный акт-претензия, показания свидетелей, – продолжает юрист. – Если исполнитель не предоставляет обоснованного отказа в течение пяти дней, никак не отреагирует на этот акт, значит, в соответствии с законом Украины о жилищно-коммунальных услугах, исполнитель полностью согласен с соответствующей претензией и признает указанные в ней вещи.Если с услугой действительно есть проблемы, а пересчет не делают, нужно обращаться в суд с иском о защите прав потребителей. В этом случае судебный сбор не взимается.– К тому же государство сегодня гарантирует гражданам Украины бесплатную правовую помощь за счет государственных средств. Если не знаете, каким образом составить акт-претензию, видите, что исполнитель просто нагло нарушает все что только можно, позвоните в единый контактный центр бесплатной правовой помощи по телефону 0800-213-103. Там вас проконсультируют и подскажут координаты Центра бесплатной правовой помощи в Харькове, – советует Михаил Левчук.А вот проверить качество газа, поступающего в квартиру, потребителю вообще нереально.– Потому что у нас газ продают в кубометрах. А нужно продавать его в гигакалориях, как это происходит в Европе. Украина – чуть ли не единственная страна, где продают газ в кубометрах. А посему проверить его качество очень сложно, – отмечает Олег Попенко. – Я постоянно говорю, что газ у нас низкокалорийный. И об этом, кстати, когда-то проговорился глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, сказав, что, мол, если не будет транзита российского газа, то наш газ будет низкого качества, поэтому смешивают российский газ и украинский. Необходимо перевести все счетчики таким образом, чтобы они подтверждали именно калорийность газа. К сожалению, сделать это практически невозможно. Во всяком случае, не при нашей жизни... У нас еще 30% частных домохозяйств без учета, и им впаривают по шесть кубометров на человека. Какая там калорийность?