Глава Минздрава Виктор Ляшко поручил увеличить темпы вакцинации вдвое - с нынешних 700-750 тысяч в неделю до 1,5 миллиона.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник, 19 октября.Согласно поручению министра, для регионов установлены целевые показатели по охвату вакцинацией от COVID на уровне 1,5 млн прививок в неделю.- Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели реальны, утверждены и отдельные регионы, например, Полтавская и Херсонская области уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией, - отметил Ляшко.Отмечается, что за минувшие сутки был обновлен рекорд по число сделанных прививок - более 193 тысяч.В частности, темпы вакцинации вдвое выросли в областях, попавших в красную зону, а именно: Херсонской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской.Ляшко подчеркнул, что главная задача для местных властей - увеличить количество центров вакцинации и сделать графики их работы максимально удобными для населения.