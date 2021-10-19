Стычка возникла между пассажирами рейса Харьков-Краков. Утихомиривать пассажиров пришлось польским пограничникам, когда лайнер приземлился в Кракове.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт польского радио RMF 24.Отмечается, что двое пассажиров поскандалили еще в самолете, и не подчинились требованиям капитана и экипажа воздушного судна. Участницей конфликта стала еще одна пассажирка, снимавшая конфликт на гаджет.Усмирять пассажиров пришлось польским пограничникам. Когда лайнер приземлился в Кракове, пограничники попросили конфликтующих пассажиров покинуть салон. Один человек отказался подчиняться требованиям, поэтому его пришлось выводить в наручниках.Двух участников конфликта оштрафовали. Еще один отказался платить штраф, в связи с чем в суд передали соответствующее ходатайство.