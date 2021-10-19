В МВФ сообщили, что благодаря поступлениям от МВФ в рамках распределения СПЗ Украина успешно прошла через период пиковых выплат по внешним долгам.

В Министерстве финансов Украины сообщили, что в первом полугодии 2021 года восстановление экономики было слабее, чем ожидалось. Об этом сообщает Минфин.Сообщается, что в III-м квартале экономическая активность оживилась, что стало возможным благодаря инвестиционному и потребительскому спросу, благоприятным условиям торговли. В то же время, инфляция пока остается значительно выше целевого показателя. Замедление инфляции ожидается с IV квартала, а возвращение к цели — во втором полугодии 2022 года.В Минфине подчеркнули, что благодаря поступлениям от МВФ в рамках распределения СПЗ в сентябре Украина успешно прошла через период пиковых выплат по внешним долгам. На валютном рынке доминирует ревальвационное давление.Среди положительных тенденций также можно выделить состояние системных рисков финансового сектора, большинство из которых сейчас являются умеренными и контролируемыми. Продолжается рост депозитной базы банков. По состоянию на конец сентября гривневые средства бизнеса выросли на 28% в годовом измерении, а населения — на 15%. Банки активно кредитуют бизнес и население. Темпы роста чистых гривневых корпоративных кредитов превышают 40%, рост чистых розничных кредитов в гривне составляет около 30% г/г, активно развивается ипотечное кредитование.Результаты стресс-тестирования банков показали, что несмотря на пройденный кризис банки в основном хорошо капитализированы. Те из них, для которых установлены высокие минимальные требования необходимого уровня нормативов достаточности капитала, уже предоставили НБУ программы по капитализации и реструктуризации, которые предусматривают ряд мер, осуществляя которые банки смогут существенно снизить риски для своей деятельности. Среди таких мероприятий можно выделить оптимизацию административных расходов, работу с проблемными активами, дальнейшее замещение проблемного кредитного портфеля качественными новыми кредитами, удешевление ресурсной базы, прирост чистого комиссионного дохода путем коммерциализации банковских услуг.