В Харьковской области ожидается ухудшение погодных условий. Ночью 19 октября и утром 20 октября по утрам ожидаются туманы.

Кроме того, в ночь на 20 октября по области синоптики прогнозируют первые заморозки. Температура воздуха снизится до -2 градусов."Во время поездок в условиях недостаточной видимости нужно быть предельно внимательными и осторожными. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, не превышайте скорость, двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фонарями. Напоминаем о необходимости сменить летние шины на зимние", - отметили в Службе автомобильных дорог Харьковской области.В четверг, 21 октября, днем осадков не предвидится, а воздух прогреется до +17 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +7 градусов.На следующей неделе синоптики прогнозируют переход температуры через отметку в 0 градусов.