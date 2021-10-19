В сентябре 2021 года инфляция в Украине побила трехлетний максимум, подскочив до 11% в годовом исчислении. Что подорожало больше всего и стоит ли надеяться на возвращение привычных ценников, разбирался «Вечерний Харьков».

Инфляция в сентябре подскочила с 10,2% до 11%. Это самый высокий показатель за последние три года. Последний раз такой уровень инфляции был в мае 2018 года – 11,7%.– Мы уже увидели рост цен, безумную инфляцию на уровне 11% процентов. Что такое инфляция? Это рост общего уровня цен на полках наших магазинов, отражающий снижение покупательной способности. Чем выше уровень инфляции в стране, тем большую угрозу он несет для экономики, – отмечает эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.Итак, согласно подсчетам Государственной службы статистики Украины, цены в сентябре 2021 года за месяц повысились на 1,2%, с начала года – на 7,5%.По подсчетам Госстата, в сентябре пищевые продукты в стране подорожали в общей сложности на 1,2%. Больше всего поднялись в цене яйца — на 13,6%. Однако масло, сахар и фрукты, наоборот, подешевели. Значительно выросли цены на образование – на 13,2%. Также ощутимый прирост показала стоимость одежды и обуви – 7,9%. В то же время цены на жилищно-коммунальные услуги и бытовую технику увеличились на 0,5%, транспорт подешевел на 0,1%, отдых и культурные мероприятия — на 0,6%.В связи с ростом цен на энергоносители в Украине подорожали даже продукты, которые традиционно считались дешевыми. Чего ждут украинцев к зиме, ведь все производство завязано на электричестве и газе, который просто фантастически вырос в цене?– В данных Госкомстата есть одна неприятная цифра – индекс цен от производителей (показатель среднего уровня изменения оптовых цен на энергоносители, сырье, материалы и товары промежуточного потребления), который за год составил 41%. То есть если индекс потребительских цен – 11%, то индекс цен производителя – 41%. Мы же прекрасно понимаем, что производители не будут погашать этот процент из собственного кармана. Рост энергоносителей, комплектующих и так далее они вложат в стоимость конечного товара. Поэтому есть достаточно обоснованные ожидания, что до конца этого года цены будут серьезно расти, – прогнозирует эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Верхней границей роста каких-либо цен является покупательная способность населения. Образно говоря, если завтра за килограмм гречки поставить цену 100 гривен, ее никто брать не будет. Тем не менее, продукты в любом случае будут дорожать.Цены будут рати на все. Вопрос только в том, на что быстрее, а на что медленнее.– Если говорить о продуктах питания, то те, которые имеют в себестоимости большую совокупность энергоносителей, будут дорожать больше. Например, яйца. Для того чтобы на птицефермах поддерживать соответствующий микроклимат, достаточно активно используют энергоносители. И результат мы видим уже сегодня, – продолжает Олег Пендзин.Также эксперт прогнозирует дальнейшее подорожание хлеба.– За год цена на хлеб выросла на 20% при том, что среднестатистическая продуктовая корзина украинцев подорожала на 17,5%. И хлеб продолжит дорожать. Но наши хлебопеки – социально ориентированные производители, поэтому часть затрат на хлеб стараются переложить на сорта премиум-класса – торты, пирожные, печенье, которые за год выросли в цене в два раза. Таким вот образом они снимают катастрофический рост цены на хлеб, – говорит эксперт.На октябрь-ноябрь приходится период сахароварения и переработки подсолнечника в постное масло. В этих процессах активно задействованы энергоносители.– Цена на сахар и подсолнечное масло за год и так выросли на 80-90%. Поэтому, думаю, что подорожание этих продуктов несколько притормозится, – считает Олег Пендзин.По мнению эксперта, на возвращение к привычным ценникам украинцам вряд ли стоит рассчитывать.– Единственная надежда на то, что они не будут расти так быстро, – отмечает Олег Пендзин. – А расти они будут в любом случае – цены будут подтягиваться к мировым. На мировом продовольственном рынке цены на продукты выросли на 30%, у нас – на 17,8%. То есть этот процесс проходит во всем мире.