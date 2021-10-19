В Харькове – 881 новый случай заболевания коронавирусом. По состоянию на 19 октября в Харьковском районе, в том числе Харькове, зарегистрировано 1 041 новый случай заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 188 645 случаев заболевания COVID-19, 25 890 человек находятся под медицинским наблюдением, 158 388 пациентов выздоровели, 4 367 - умерли.По состоянию на 19 октября, в области за сутки первой дозой вакцины привито 6 426 человек, второй дозой – 6 850. Всего с начала вакцинации сделано 1 038 346 прививок, 450 596 человек вакцинацию завершили.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 19 октября в Украине зафиксировано 15 579 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине – 2 660 273 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 61 348 человек умерли, 2 337 194 - выздоровели.