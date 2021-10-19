Фенхель – многолетнее травянистое растение семейства cельдерейные. По внешнему виду напоминает укроп, по вкусу и аромату ближе к анису, но с более сладковатым и приятным вкусом. Фенхель бывает обыкновенный и овощной, у последнего мясистый ствол.

Фенхель обыкновенный принадлежит к древним лекарственным средствам. Его широко применяли Гиппократ, Диоскорид, Плиний и Авиценна.В плодах фенхеля присутствуют кальций, калий, магний, железо, медь, цинк, хром и алюминий. Препараты фенхеля обладают спазмолитическим и ветрогонным действием, повышают секреторную активность пищеварительных желез, способствуя пищеварению; действуют как слабое мочегонное и отхаркивающее средство. Обычно препараты фенхеля прописывают при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся спазмами, метеоризмом, болями в кишечнике (спастические колиты и кишечная колика).Применяют фенхель также при желчно- и почечнокаменной болезнях, бронхитах и коклюше, скудных менструациях и половом инфантилизме. Внутреннее употребление настоя плодов в сочетании с наружными обмываниями полезно при микозах (грибковых поражениях кожи). Плоды растения входят в состав многих ветрогонных, слабительных чаев и успокоительных сборов. Фенхель оказывает отхаркивающее и дезинфицирующее действие. В народной медицине отваром семян фенхеля промывают глаза при конъюнктивитах, кожу при гнойничковых заболеваниях, его так же пьют при метеоризме, при болях в животе, кашле, бессоннице, а также для улучшения образования молока у кормящих матерей.Биологическое действие фенхеля: ветрогонное, снимающее спазмы желудочно-кишечного тракта, антимикробное, отхаркивающее и др. Фенхель рекомендуется для лечения метеоризма, спастических состояний желудочно-кишечного тракта, синдрома раздраженного кишечника, бронхите, пневмонии и др. Семена - хорошее средство от простуды, кашля. Многим известна "укропная вода", которую дают детям при вздутии живота, скоплении газов. Но не все знают, что с укропом эта вода не имеет ничего общего и готовят ее из фенхеля. Дело в том, что в народе фенхель называют аптечным укропом за его схожесть с огородным растением и высокие лекарственные свойства.Эфирное масло фенхеля великолепно очищает организм, выводит шлаки и токсины, особенно у тех, кто увлекается обильной едой и алкоголем. Он обладает высокой противогрибковой активностью. Повышает аппетит, секрецию пищеварительных и бронхиальных желез.Оказывает благотворное влияние на кожу. Полоскание ротовой полости отваром фенхеля устраняет боль в горле и охриплость голоса. Для использования лечебных свойств фенхеля его растирают в порошок и утром, днем и вечером, каждый раз по половине чайной ложки заваривают в небольшой чашке кипятка и, подсластив, употребляют в пищу. Такой состав помогает при метеоризме и облегчает пищеварение.Листья фенхеля добавляют в свежем виде в салаты, рыбные и мясные блюда при тушении. Семена кладут в пряные супы и маринады, различные соления. Фенхелевый соус хорош к холодной рыбе. Наиболее широко это растение применяют во французской и итальянской кухне.