В Харьковском областном организационно-методическом центре культуры и искусств наградили победителей конкурса любительских короткометражных фильмов «Україна-30. Ти у мене єдина!». Гран-при конкурса получил фильм о возвращении Крыма и Донбасса.

Конкурс посвящен 30 независимости Украины, девиз – «Я - в Украине, Украина - во мне». Фильммейкеры-любители из Харькова и разных уголков области прислали более 30 видеоработ. В кинокреативе приняли участие театральные студии, авторские коллективы, коллективы поселковых советов, домов культуры.Работы оценивались по трем критериям: соответствие теме, оригинальность, мастерство.Творческое состязание проводилось по трем номинациям: «Молодежь до 18 лет», «Взрослые 18+» и «Коллективы». По итогам голосования членов жюри участники конкурса получили дипломы, победителей во всех номинациях наградили дипломами и ценными призами. Кроме того, участникам вручили специальные дипломы «За лучшую экранизацию произведений украинской классики», «За лучшую операторскую работу», «За лучший анимационный фильм».Гран-при конкурса получил художественный игровой фильм «Украина-30 - зона обороны» Олега Вихтинского (студия Ovi Film, Харьковская область, пгт Рогань).– Это фильм-фэнтези о российско-украинской войне, об освобождении из плена психологической и политической неуклюжести, о будущем освобождении «Аркашечки» - автономной республики Крым, о нашем главном оружии - патриотизме и любви к Украине, – говорит председатель жюри, главный режиссер ООМЦКИ заслуженный деятель искусств Украины Александр Савенко.Олег Вихтинский – выпускник актерско-режиссерского факультета Харьковского университета искусств им. Котляревского. Фильм «Украина-30 - зона обороны» – вторая короткометражка Олега Вихтинского.– Это фильм о единстве украинских городов, в том числе Крыма и Донбасса, – рассказывает Олег Вихтинский. – Фильм о том, что это – наши украинские города, и мы хотим, чтобы они к нам вернулись.Съемки проходили на двух локациях. Первую часть фильма снимали на лесной территории в районе Большой Даниловки, второй блок – в колоритной природной зоне Харьковской области Кицевской пустыне.– Кицевская пустыня – очень интересное место, – делится создатель фильма. – Если правильно выбрать обзор, это место выглядит как настоящая пустыня с песками и дюнами. Было бы замечательно, если бы было еще более пустынное, но, в принципе, хорошо вписался и лесок на горизонте: наши ребята, по сути вышли, из леса и встретились на территории так называемой зоны обороны, где происходит действие второй части фильма. В фильме герои из разных городов, в том числе из Донбасса и Крыма – собрались вместе, чтобы выручать своих. Это недалекое будущее Украины.