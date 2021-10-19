В Харьковской области неизвестный мужчина напал на коронавирусное отделение в больнице поселка Ковшаровка.

Об этом сообщил руководитель Купянского территориального медицинского объединения Евгений Синько.По словам Синько, инцидент произошел в пятницу, 15 октября.- Молодой человек занимался не совсем правильными вещами: разбил окна приемной COVID-отделения, перевернул мебель, испортил оборудование, повалял кислородные баллоны, - сообщил Синько.Сейчас руководство Купянского территориального медицинского объединения обратилось с заявлением в отделение полиции.Начиная со вторника, 19 октября, у COVID-стационара будут дежурить патрульные, чтобы обеспечить порядок и безопасность пациентов и работников медучреждения.