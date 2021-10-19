Государственная экоинспекция в Харьковской области выиграла суд против Коксохима по делу о нарушении природоохранного законодательства.

Об этом сообщается на странице экоинспекции в Facebook. Решением Восточного апелляционного хозяйственного суда от 19 октября на предприятие наложен штраф в размере 3,4 млн.грн."19 октября Восточным апелляционным хозяйственным судом вынесено постановление об отказе в удовлетворении апелляционной жалобы ООО "Коксовый завод "Новомет" на решение Хозяйственного суда Харьковской области от 03.06.2021 года по делу № 922/719/21 по иску Харьковской местной прокуратуры № 2 в интересах государства в лице Государственной экологической инспекции в Харьковской области к ООО "Коксовый завод "Новомет" о взыскании 3 475 649,79 грн. Решение вступило в законную силу", - сказано в сообщении.