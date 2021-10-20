Нотариус – далеко не творческая профессия. Но, как выяснилось, многие из них могут быть художниками. Информационно-выставочный центр «Бузок» презентует выставку работников нотариата Харьковской области «Нотариат – это жизнь».

Пришли к творчеству по-разному

Родом из детства

Все игрушки имеют пару

В экспозиции – работы нотариусов, работников нотариальных контор и членов их семей. Авторы работ проявили себя в самых разных жанрах: в живописи, вышивке, изготовлении мягких игрушек.Для нотариуса Елены Чуевой живопись стала выходом из тяжелой ситуации. Несколько лет назад она потеряла отца, очень тяжело переживала утрату, была на грани депрессии. Елена поняла, что нужно что-то предпринимать, и начала писать стихи, а когда перед ее 45-летием друзья поинтересовались, что подарить, сказала, что хочет рисовать маслом.– Мне подарили мольберт, краски и самое главное – обучающий курс в художественной студии, – делится Елена Чуева. – Сначала работать в студии было страшно: что я тут делаю? Другие ученики в моей группе уже занимались живописью, а я никогда не рисовала и только в студии с удивлением узнала, что масляные краски разбавляются не водой, а маслом. Первое время хотелось встать и убежать с занятий. Но наставница вдохновила: «Ты сама сюда пришла или кто-то заставил? Если сама – у тебя все получится». Сейчас в моей копилке уже несколько курсов живописи. Я получаю от этого такое удовольствие, которое вряд ли получишь от чего-то материального. Творчество оказалось лучшим способом уйти от депрессии. Я изменилась. Живопись научила меня отсекать все плохое, ставить барьеры и улыбаться даже в ответ на агрессию. Я могу идти куда-то по делу и вдруг остановиться, чтобы посмотреть на что-то живописное – раньше всегда было некогда. Я перестала спешить и при этом стала больше успевать.Нотариус-художница пишет женские лица и фигуры, натюрморты, пейзажи, абстрактные работы. На выставку Елена Чуева предоставила работы «Сиреневая осень», «Релакс». «Пушистик» – портрет кошки.Творчество нотариуса Елены Мусиенко родом из детства – из семьи, где все занимались рукоделием. Последние годы главными поклонниками талантов Елены Ивановны стали внуки, благодаря которым пришло и другое увлечение – шитье игрушек.– Шью из всего, что находится в доме. Делаю внучке маскарадные костюмы, поэтому в доме всегда есть коробка с лоскутками, веревочками, ленточками, завязочками, – рассказывает Елена Мусиенко. – Выкройки делаю сама – как чувствую игрушку, так и делаю. Что мне это дает? Прежде всего удовольствие. Рукоделие меня успокаивает, мне приятно делать игрушки внукам, дарить друзьям, учить внучку – передавать свой опыт по наследству.К слову, игрушки не только радуют малышню, но выполняют ответственную миссию.– Как-то мы отучали внучку от соски, она никак не хотела без нее спать, – рассказывает Елена Мусиенко. – Я сшила ей кошку с закрытыми глазками по имени Сплюшка. Внучка стала с ней спать и отвыкла от соски. Теперь со Сплюшкой засыпает двухлетний внук.На выставке все игрушки Елены Ивановны имеют пару: козел и коза с ведерками, бегемот и бегемотица, купец и купчиха. Очень хочется, чтобы у каждого человека нашлась своя половинка, говорит нотариус-рукодельница. А еще оказалось, что выставочная коллекция Елены Мусиенко сложилась эмоционально.– Если честно, самые любимые игрушки остались дома, – признается мастерица. – На выставку принесла только то, что разрешили дети. Не хотят с ними расставаться: «А вдруг кому-то подаришь? Или кто-то купит?». Я их понимаю. В каждую игрушку вкладываешь частицу себя, это как твой ребенок, твое детище, поэтому расстаться сложно. Кажется, не жалко, а оторвать от себя не можешь.Работы творческих нотариусов можно успеть увидеть до 21 октября.