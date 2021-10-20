Нотариус – далеко не творческая профессия. Но, как выяснилось, многие из них могут быть художниками. Информационно-выставочный центр «Бузок» презентует выставку работников нотариата Харьковской области «Нотариат – это жизнь».В экспозиции – работы нотариусов, работников нотариальных контор и членов их семей. Авторы работ проявили себя в самых разных жанрах: в живописи, вышивке, изготовлении мягких игрушек.
Пришли к творчеству по-разному
Для нотариуса Елены Чуевой живопись стала выходом из тяжелой ситуации. Несколько лет назад она потеряла отца, очень тяжело переживала утрату, была на грани депрессии. Елена поняла, что нужно что-то предпринимать, и начала писать стихи, а когда перед ее 45-летием друзья поинтересовались, что подарить, сказала, что хочет рисовать маслом.
– Мне подарили мольберт, краски и самое главное – обучающий курс в художественной студии, – делится Елена Чуева. – Сначала работать в студии было страшно: что я тут делаю? Другие ученики в моей группе уже занимались живописью, а я никогда не рисовала и только в студии с удивлением узнала, что масляные краски разбавляются не водой, а маслом. Первое время хотелось встать и убежать с занятий. Но наставница вдохновила: «Ты сама сюда пришла или кто-то заставил? Если сама – у тебя все получится». Сейчас в моей копилке уже несколько курсов живописи. Я получаю от этого такое удовольствие, которое вряд ли получишь от чего-то материального. Творчество оказалось лучшим способом уйти от депрессии. Я изменилась. Живопись научила меня отсекать все плохое, ставить барьеры и улыбаться даже в ответ на агрессию. Я могу идти куда-то по делу и вдруг остановиться, чтобы посмотреть на что-то живописное – раньше всегда было некогда. Я перестала спешить и при этом стала больше успевать.
Нотариус-художница пишет женские лица и фигуры, натюрморты, пейзажи, абстрактные работы. На выставку Елена Чуева предоставила работы «Сиреневая осень», «Релакс». «Пушистик» – портрет кошки.
Родом из детства
Творчество нотариуса Елены Мусиенко родом из детства – из семьи, где все занимались рукоделием. Последние годы главными поклонниками талантов Елены Ивановны стали внуки, благодаря которым пришло и другое увлечение – шитье игрушек.
– Шью из всего, что находится в доме. Делаю внучке маскарадные костюмы, поэтому в доме всегда есть коробка с лоскутками, веревочками, ленточками, завязочками, – рассказывает Елена Мусиенко. – Выкройки делаю сама – как чувствую игрушку, так и делаю. Что мне это дает? Прежде всего удовольствие. Рукоделие меня успокаивает, мне приятно делать игрушки внукам, дарить друзьям, учить внучку – передавать свой опыт по наследству.
К слову, игрушки не только радуют малышню, но выполняют ответственную миссию.
– Как-то мы отучали внучку от соски, она никак не хотела без нее спать, – рассказывает Елена Мусиенко. – Я сшила ей кошку с закрытыми глазками по имени Сплюшка. Внучка стала с ней спать и отвыкла от соски. Теперь со Сплюшкой засыпает двухлетний внук.
Все игрушки имеют пару
На выставке все игрушки Елены Ивановны имеют пару: козел и коза с ведерками, бегемот и бегемотица, купец и купчиха. Очень хочется, чтобы у каждого человека нашлась своя половинка, говорит нотариус-рукодельница. А еще оказалось, что выставочная коллекция Елены Мусиенко сложилась эмоционально.
– Если честно, самые любимые игрушки остались дома, – признается мастерица. – На выставку принесла только то, что разрешили дети. Не хотят с ними расставаться: «А вдруг кому-то подаришь? Или кто-то купит?». Я их понимаю. В каждую игрушку вкладываешь частицу себя, это как твой ребенок, твое детище, поэтому расстаться сложно. Кажется, не жалко, а оторвать от себя не можешь.
Работы творческих нотариусов можно успеть увидеть до 21 октября.