В прокуратуре направили в суд дело об ограблении дома на 400 тысяч гривен.

Как рассказали в областной прокуратуре со ссылкой на материалы следствия, организатором преступления оказался 28-летний харьковчанин. Зная, что у его знакомой находятся деньги и ювелирные изделия, мужчина решил ограбить женщину и привлек к совершению ограбления двух своих товарищей.«Установлено, что один из злоумышленников позвонил женщине. Выдавая себя за курьера он сообщил, что у него есть для нее посыла. Когда потерпевшая открыла дверь квартиры, двое нападавших затолкали женщину внутрь и, угрожая пистолетом, заставили отдать им денежные средства, ювелирные изделия, мобильный телефон и ноутбук.После этого мужчины спустились по лестнице на улицу к организатору, который ждал их, и уехали с места совершения преступления», - рассказали в ведомстве.По данным следствия, мужчины нанесли ущерб потерпевшей на сумму около 400 тысяч гривен.Если их вина будет доказана в суде, обвиняемых ждет наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.