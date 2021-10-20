Общий товарооборот в зоне деятельности Харьковской таможни в сентябре 2021 года составил 341 млн 591 тыс. долларов. При этом удельный вес экспортных операций составила 122,550 млн долларов, импортных — 219,041 млн, сообщает пресс-служба Харьковской таможни.

Показатели товарооборота в сравнении с предыдущим месяцем выросли. Так, общий товарооборот в августе составил 310,235 млн долларов, из которых экспорт составил 107,048 млн, а импорт — 203,187 млн.В Харьковской таможне сообщили о товарах, которые по итогам сентября вышли на лидирующие позиции в импортно-экспортных операциях.Так, среди товаров, экспортируемых из Украины в зоне деятельности таможни в сентябре, наибольший удельный вес имеют: табак (24 группа) - 15,5%, промышленное оборудование (84 группа) - 14,6%, изделия из черных металлов (73 группа) - 7,8%, пластмассы, полимерные материалы (39 группа) - 6,5%, электрические машины и оборудование (85 группа) - 6,4%.Среди товаров, импортируемых в сентябре - наибольший удельный вес имеют табак (24 группа) - 11,1%, пластмассы, полимерные материалы (39 группа) - 10,6%, промышленное оборудование (84 группа) - 10,3%, топлива минеральные, нефть (27 группа) - 9,5%, электрические машины и оборудование (85 группа) - 5,3%.Напоминаем, с 1 июля 2021 начала работу Харьковская таможня как отдельное структурное подразделение Государственной таможенной службы Украины, зоной деятельности которой определен исключительно Харьковскую область. В течение июля-сентября общий товарооборот в зоне деятельности Харьковской таможни составил почти 972 млн долларов, из которых экспорт составил 350 млн, импорт - 622 млн.