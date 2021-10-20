Во Львове трем пациентам пришлось ампутировать ноги из-за осложнений от коронавируса. Во всех них был диагностирован тромбоз.

Об этом сообщает пресс-служба Восьмой городской клинической больницы.«Тромбозы, как осложнение участились, только за эту неделю нашим хирургам пришлось трижды ампутировать конечности, чтобы спасти жизни пациентов. Все они попали в наше COVID-отделение из-за тяжелого течения болезни. Впоследствии добавились симптомы тромбоза», - отметили в больнице.Всего с начала пандемии количество подобных осложнений от коронавируса в больнице зафиксировали 15 раз.В зоне риска находятся те люди, которые болеют диабетом, генерализованным атеросклерозом, а также с избыточным весом и те пациенты, которые курят.«Почему так происходит? COVID-19 вызывает тромбирование мелких и крупных сосудов в разных участках тела. Чаще всего страдают легкие... Были такие случаи, когда пациенты чувствовали себя хорошо, а клиническая картина на КТ показывает масштабное поражение легких, или даже наоборот, пациенту трудно дышать, а на КТ не видно изменений. После легких чаще всего тромбы образуются в кишечнике и нижних конечностях», - сообщили в больнице.Кроме того, тромбоз возникает не только в разгаре болезни, но и после полного выздоровления от коронавируса.