Харьковчанка Марина Литовченко, которая стала чемпионкой летних Паралимпийских игр, раскритиковала власть области и города за унизительные подарки и дискриминацию. Своими эмоциями спортсменка поделилась на своей странице в «Фейсбук»

Паралимпийская чемпионка Марина Литовченко обратилась с критикой в адрес мэрии Харькова и Харьковской областной администрации за отсутствие должного отношения к команде спортсменов-паралимпийцев, унизительные подарки, а также дискриминацию со стороны чиновников. Она отметила, что после возвращения из Токио спортсмены встретились с представителями власти, однако вместо должной поддержки они получили унизительные подарки.Подробности в сюжете: