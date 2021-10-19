Железнодорожная больница №1 отказывается принимать больных с коронавирусной инфекцией.Как сообщает Суспільне со ссылкой на областную администрацию, в Харьковской клинической больнице на железнодорожном транспорте №1 отказываются принимать больных с коронавирусной инфекцией, несмотря на новую кислородную трассу и кислородную бочку. Ее в медучреждении получили в пользование из ХОГА для обеспечения кислородом 100 дополнительных коек. Также, по словам журналистов, в медучреждении есть запас кислородных концентраторов.
«Это право юридического лица «Укрзализныци». Они не хотят, и руководитель этого филиала сказал, что они не хотят. Лично медицинский директор "Укрзализныци" сказала, они не готовы сегодня развернуть для филиала в Харьковской области, исходя из предыдущего негативного опыта», - прокомментировали в ХОГА.