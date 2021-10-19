94,2% украинцев, госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе, не имели ни одной дозы антиковидной вакцины.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Украины, из 27488 людей, которые были госпитализированы с коронавирусной инфекцией в Украине с 11 по 17 октября, 25893, или 94,2%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины.Напомним, что по состоянию на 19 октября, в Харьковской области как минимум первую дозу вакцины получили лишь 22,32% жителей региона, что является шестым показателем в стране по темпам вакцинации.