По мнению Добкина, политические силы должны иметь право не только принимать участие в голосовании на выборах харьковского городского головы, но также принимать участие в жизни нашего города

Об этом в понедельник, 18 октября, заявил лидер общественной организации "Наш Дом — Харьков", кандидат в мэры города Михаил Добкин в ходе встречи с активом городской организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и лидерами общественного мнения.По его словам, политические силы должны быть вмонтированы в исполнительную систему городской власти."Мое видение, что все политические силы, которые поддерживаются харьковчанами, исповедуют близкую подавляющему большинству горожан идеологию, должны брать на себя ответственность за то или иное направление жизнедеятельности нашего города, отвечать за него и нести ответственность за те результаты, которые они принесут", — заявил политик.Добкин подчеркнул, что сегодня город стоит перед самым финишем избирательной кампании, которая длилась неофициально более восьми месяцев."Я считаю, что мы проделали большую работу с моей командой. Сегодня я вижу желание большинства харьковчан поддержать мою кандидатуру на выборах мэра. Единственное, что может помешать, это даже не ковид, это безнаказанность нынешней временной городской власти, которая так заигралась в выборы, что, спасая свою шкуру, они будут пытаться фальсифицировать эти выборы", — заявил кандидат в мэры Харькова и добавил, что он с командой уже готовятся дать отпор.Напомним, ранее лидер общественной организации "Наш Дом — Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин заявил, что сегодня в Харькове решаются далеко не первостепенные проблемы, как, например, реконструкция зоопарка. Нужно решать проблемы, который действительно волнуют харьковчан – медицина, ЖКХ и нехватка новых рабочих мест.Поэтому кандидат в мэры Харькова предлагает провести реформу здравоохранения по-харьковски, то есть – для харьковчан. Он и его команда не в силах изменить систему здравоохранения, потому что это – компетенция государства, но можно сделать так, чтобы харьковчане гордились работой городской медицины.