Причиной отключения стали ремонтные работы на аварийных участках.

Немышлянский район: ул. Ощепкова, 16 до 20:00 20.10.21 г.

Индустриальный район: пр. Александровский, 128 (п. №4) до 17:00 20.10.21 г.

Московский район: ул. Светлая, 4 (п. №4, стояк), ул. Валентиновская, 25-в (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 25/71 (п. №1Б, стояк) до 17:00 20.10.21 г.; пр. Тракторостроителей, 114-а (п. №6, стояк) до 20:00 20.10.21 г.; пр. Юбилейный, 96/153 до 17:00 21.10.21 г.

Новобаварский район: ул. Полтавский Шлях, 155 (п. №8, стояк), ул. Петра Болбочана, 5 (стояк) до 20:00 20.10.21 г.

Основянский район: ул. Вокзальная, 10 (п. №2, стояк) до 20:59 20.10.21 г.

Слободской район: б-р Жасминовый, 10 до 17:00 20.10.21 г.; пр. Льва Ландау, 20 (п. №3, стояк), пр. Героев Сталинграда, 177 (п. №3, стояк) до 20:00 20.10.21 г.

Холодногорский район: ул. Старопрудная, 8 (п. №1, стояк), ул. Золочевская, 23 (п. №1, стояк), ул. Золочевская, 24-а (п. №4) до 20:00 20.10.21 г.

Шевченковский район: ул. Новгородская, 4 (п. №4, спаренный стояк), пр. Людвига Свободы, 46-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 74-б (п. №1, стояк), пр. Людвига Свободы, 39 (п. №6, стояк) до 20:00 20.10.21 г.

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ 20 октября в Харькове не будет холодной воды по следующим адресам: