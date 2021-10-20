За сутки жители Харьковской области нашли восемь опасных боеприпасов.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, за минувшие сутки пиротехники Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования получили семь заявок об обнаружении боеприпасов Второй мировой войны в Изюмском, Чугуевском, Харьковском и Богодуховском районах области.В общем уничтожено восемь боеприпасов – три артснаряда и пять минометных мин. Их ликвидировали тот же день на специальных взрывных площадках . Пострадавших нет.