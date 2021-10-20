Спасатель прыгнул в холодную воду реки, чтоб вытащить мужчину.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, накануне утром спасатели получили информацию о нещастном случае на реке Харьков.«На место сразу же прибыли спасатели Государственной пожарно-спасательной части. Исполняющий обязанности заместителя части, капитан Юрий Улинич увидел на поверхности воды силуэт человека. Поняв, что время ушло на минуты, он, сбросив верхнюю одежду, нырнул в холодную воду. Ему удалось быстро добраться до пострадавшего», - рассказали спасатели.В это же время коллеги пожарного бросили в воду специальный трос для спасения на воде, с помощью которого вытащили обоих на берег. К счастью, помощь оказалась своевременной, пострадавший на берегу самостоятельно пришел в себя. Медики скорой госпитализировали его в больницу.